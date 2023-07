Kreiz Breizh Elites belangrijk meetmoment voor Metec-Solarwatt, VolkerWessels en Tour de Tietema

Na een aantal weken van relatieve rust, begint de tweede helft van het seizoen vandaag voor Metec-Solarwatt, VolkerWessels en Tour de Tietema-Unibet met de zware Bretonse meerdaagse Kreiz Breizh Elites. De 2.2-wedstrijd kent ook dit jaar weer een sterk deelnemersveld en is daarom een belangrijk meetmoment voor de Nederlandse continentalteams.

Kreiz Breizh Elites 2023 kent vier etappes en begint vrijdag met een individuele tijdrit van 11 kilometer van en naar Bégard. De drie etappes daarna zijn lastig en typisch Bretons: de beklimmingen komen nooit boven de 250 meter uit, maar zijn wel steil en explosief en de wegen zijn nooit helemaal vlak. Krachtpatsers winnen de wedstrijd dan ook vaak: Lukas Eriksson ging vorig jaar met de zege aan de haal, de jaren daarvoor noteren we Nick van der Lijke, Matthijs Paasschens en Damien Touzé als eindwinnaars.

Nederlandse kanshebbers

De kans dat een Nederlander dit jaar met de zege aan de haal gaat, is aanwezig. Coureurs als Tim Marsman, Hartthijs de Vries en Timo de Jong moeten deze wedstrijd goed liggen. Renners als Abram Stockman, Martijn Budding, Tibor del Grosso en Huub Artz zullen we ongetwijfeld ook van voren gaan zien.

De concurrentie is echter stevig in Bretagne, met sterke teams als Saint Piran, AG2R Citroën U23 en Team ColoQuick aan de start. De topfavoriet op voorhand lijkt Jack Rootkin-Gray. De 20-jarige Brit werd dit jaar vierde in Olympia’s Tour en hij won ook al een zware rit in de Vredeskoers en een Noorse 1.2-wedstrijd.

Metec-Solarwatt in Kreiz Breizh Elites

Huub Artz

Victor Broex

Tibor del Grosso

Hidde van Veenendaal

Tim Marsman

Casper van der Woude

Tour de Tietema-Unibet in Kreiz Breizh Elites

Abram Stockman

Martijn Budding

Tomas Kopecky

Harry Tanfield

Jordy Bouts

Hartthijs de Vries

VolkerWessels in Kreiz Breizh Elites

Zak Coleman

Timo de Jong

Peter Schulting

Bert-Jan Lindeman

Jasper Haest

Thimo Willems