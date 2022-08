Kopecky wint puntenkoers op EK baan, Viviani pakt goud met wegrit als warming-up

Het zijn goede dagen voor Lotte Kopecky. Nadat de Belgische zaterdag zegevierde in de afvalkoers op het EK in München, veroverde ze zondag de Europese titel in de puntenkoers. Silvia Zandardi pakte het zilver, Victoire Berteau het brons. De afvalkoers werd gewonnen door Elia Viviani, die eerder op de dag de wegrit reed.

Kopecky verzamelde in het eerste deel van de finale al grote voorsprong op de concurrentie. Met nog zo’n tien rondes te gaan pakte ze voor een derde keer een ronde, waardoor het verschil met Zanardi en Berteau dermate groot was, dat ze al vrijwel zeker van de zege was. Ze hoefde alleen de finish nog te behalen. Dat lukte, en dus lag ze voor de tweede dag op rij beslag op een titel. Ze behaalde een puntentotaal van 85 punten, tegenover 53 voor Zandardi en 47 voor Berteau. Lonneke Uneken eindigde op de tiende plaats.

Viviani wint afvalkoers na deelname wegwedstrijd

Na de puntenkoers voor vrouwen, stond de afvalkoers op het programma. Opvallende deelnemer: Elia Viviani. De wereldkampioen in dit onderdeel had eerder op de dag al meer dan tweehonderd kilometer gefietst, en wel in koers. De Italiaan viel tijdens de wegrit namelijk in voor de geblesseerde Giacomo Nizzolo. Onverdienstelijk deed hij dat niet, want hij sprintte naar een zevende plaats. Met Youri Havik en Jules Hesters stonden ook nog een Nederlander en een Belg aan de start.

Die laatste twee bleven lang over. Havik eindigde als vierde, Hesters als derde. Ze moesten het echter afleggen tegen Viviani, die er ondanks zijn verre van ideale voorbereiding met de zege vandoor ging. Theo Reinhardt werd tweede.

Individuele sprint

Bij de individuele sprint zagen we zowel in de strijd om het brons als in het gevecht om het goud een Brits-Frans duel. De Europese titel ging naar Jack Carlin of Sébastien Vigier. Uiteindelijk versloeg de Vigier zijn Britse tegenstander, die door een val in de halve finale flink gehavend was, over drie wedstrijden. De Fransman mocht dus op de hoogste trede van het podium plaatsnemen. De derde plek ging naar zijn landgenoot Rayan Helal, die Hamish Turnbull twee keer op een rij versloeg.