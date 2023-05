Kopecky wint ‘pas’ tweede rittenkoers in carrière: “Heel blij met deze op mijn palmares”

Lotte Kopecky heeft op de slotdag van de Thüringen Ladies Tour een dubbelslag geslagen. Ze soleerde zondag – ogenschijnlijk moeiteloos – naar de ritzege én de eindwinst. “Het was niet zo gemakkelijk als het er misschien uitzag”, zei de 27-jarige renster van SD Worx in het flashinterview na afloop.

“Maar ik ben blij dat ons plan goed heeft uitgepakt, de rit te winnen en het eindklassement op mijn naam te schrijven”, vervolgde Kopecky, die op vijftien kilometer van het einde in haar eentje wegreed uit het peloton. Ze ging daarbij op en over Lorena Wiebes, die net daarvoor was gedemarreerd. Hadden ze het vooraf zo bedacht? “Het gebeurde eigenlijk spontaan. Lorena vroeg of ze het kon proberen. Lars (ploegleider Lars Boom, red.) zei in de radio dat ze kon gaan.”

“Ze had al veel werk verricht tijdens de rit. Ik was verrast dat ze dit nog in de benen had. Ze was wel een perfecte springplank. Uiteindelijk pakte het heel goed uit.”

Kopecky is vanzelfsprekend in haar nopjes met de eindzege. Ze won tijdens haar profcarrière maar één keer eerder een rittenkoers: de Lotto Belgium Tour in 2021. “Het is niet gemakkelijk om een algemeen klassement te winnen. Je moet er elke dag staan. En ik heb nog niet zovaak een eindklassement gewonnen in mijn carrière, dus ik ben heel blij om deze op mijn palmares te hebben.”