Kopecky volgt zichzelf op als Europees kampioene afvalkoers, Van der Duin derde

Lotte Kopecky is net als in 2022 Europees kampioene afvalkoers geworden. De Belgische troefde in de slotronde – zij het met nipt verschil – de Française Valentine Fortin af. Maike van der Duin pakte het brons.

Kopecky, die vorig jaar goud pakte op het EK afvalkoers in München en ook de regerend wereldkampioene op dit onderdeel is, kwam gedurende de wedstrijd in het Zwitserse Grenchen nooit in problemen. Ze bleef uiteindelijk over met de Fortin, Van der Duin en Elinor Barker.

Laatstgenoemde leek zich verzekerd te hebben van een medaille, toen Van der Duin als vierde over de streep kwam. De Britse werd echter uit de wedstrijd gehaald, omdat ze over de Côte d’Azur (het blauwe vlak onderaan de baan) had gereden. Daardoor mocht Van der Duin door. De Nederlandse kon Fortin en Kopecky niet meer bedreigen, maar pakte zo dus wel het brons.

Fortin kwam nog wel dichtbij Kopecky. In de eindsprint naderde tot op enkele centimeters van de Belgische, die na de streep echter wel direct zeker was van de winst. De renster van SD Worx werd zodoende voor de vierde keer Europees kampioen op de baan. In 2016 won ze samen met Jolien D’Hoore de koppelkoers, in 2022 was ze beste op de puntenkoers en de afvalkoers, en nu heeft ze dus opnieuw de afvalkoers op haar naam geschreven. Vanaf vrijdag doet ze ook mee met het omnium.