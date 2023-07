Kopecky omarmt Van de Velde na de meet: “Lanceerde de sprint met pijn in mijn hart”

Lotte Kopecky won dinsdag de derde rit in de Tour de France met Lorena Wiebes, maar had toch gemengde gevoelens na de finish. Mede dankzij haar lead-out werd Julie Van de Velde alsnog ingerekend. “Het was met pijn in het hart dat ik mijn sprint lanceerde”, zegt de geletruidrager bij Sporza.

“We rijden voor een andere ploeg. Dan telt zoiets jammer genoeg niet. Maar ik ben echt blij dat ze de bollen en de strijdlust gekregen heeft. Daar zal ze ook tevreden mee zijn”, aldus Kopecky.

“Het was alle hens aan dek”, vertelt de renster over de finale. “We moesten nog enkele rensters bijsteken in de jacht. We hadden afgesproken dat wij niet zouden rijden voor de sprint, maar het is uiteindelijk goed afgelopen. Julie was enorm sterk. Ik schrok ervan dat het zo lang duurde, want dsm-firmenich reed voluit en de wind stond niet zo gunstig. Ze heeft een hele goede koers gereden.”

Uiteindelijk won SD Worx dus weer. “Als altijd dezelfde renster wint terwijl iemand anders dat ook kan, dan zorgt dat voor een beetje wrijving. Die is er nu niet”, eindigt ze. “Het is luxe om het zo te verdelen.”