Kopecky kleurt juniorenkoers bij de mannen: “Verschillende keren ten aanval getrokken”

De deelnemers aan de juniorenkoers van Wetteren Ten Ede van zondag hadden een opvallende concurrent. Lotte Kopecky, de winnares van de jongste Ronde van Vlaanderen, stond aan de start. Ze zou in een veld van 71 junioren mannen uiteindelijk als 22ste eindigen. Kiany De Paepe (16) eiste de zege op.

Kopecky rijdt enkele wedstrijden bij de junioren mannen om aan competitieritme te geraken. De Lotto Belgium Tour, die ze afgelopen week zou rijden, ging namelijk niet door. “Door het gebrek aan andere wedstrijden op de profkalender, zal ik wedstrijden rijden bij de jongens junioren”, zei de renster van SD Worx anderhalve week geleden. “In het verleden heb ik dat ook al een paar keer gedaan.”

In Wetteren stond ze dus voor het eerst weer aan de start bij de junioren mannen, tot vreugde van organisator Dirk Fack. “We hebben nooit eerder zoveel toeschouwers over de vloer gehad op onze koers”, zei hij tegen Het Nieuwsblad. “Iedereen was ook heel blij, ook de junioren. Ze vonden het een eer om tegen Lotte te koersen en Lotte heeft ook de koers mee hard gemaakt. Ze is verschillende keren ten aanval getrokken en reed zelfs een tijdje in de kopgroep. Heel mooi om te zien.”

Na een kleine twee uur en 86 kilometer koers strandde Kopecky dus op de 22ste plaats. Ze eindigde daarmee in het peloton. De kopgroep van zes, met winnaar De Paepe voorop, was vijftig seconden eerder over de streep gekomen.

