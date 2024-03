maandag 18 maart 2024 om 15:29

Kopecky baalt niet na tweede plaats in Trofeo Alfredo Binda: “We liggen op schema”

Lotte Kopecky moet nog even wachten op haar vijfde zege van het seizoen. De wereldkampioene van SD Worx-Protime deed zondag in de sprint een gooi naar de zege in de Trofeo Alfredo Binda, maar er bleek met Elisa Balsamo nog iemand sneller. Maar van teleurstelling na afloop was geen sprake bij Kopecky.

“Ik had geen andere keuze dan zelf initiatief te nemen”, keek Kopecky met Het Nieuwsblad terug op haar sprint. “Misschien ga ik iets te vroeg aan, maar Balsamo is gewoon supersnel. Misschien had ik uit haar wiel moeten komen, maar dan was ik er vermoedelijk niet meer over geraakt. Zo’n sprint bergop ligt haar gewoon zeer goed. Ik ben op mijn waarde geklopt, met deze tweede plaats is niets mis. Ik verlies hier niet van de eerste de beste.”

Kopecky greep dus net naast de zege, maar zou aanvankelijk niet eens aan de start verschijnen van de Trofeo Alfredo Binda. “Natuurlijk wil ik winnen, maar anderzijds ben ik pas last minute aan de selectie toegevoegd. Ik ben niet naar hier gekomen met de gedachte dat ik snel even deze wedstrijd zou komen winnen. Maar waarom zou ik het niet gedaan hebben? Met al die klimmetjes onderweg was deze wedstrijd ideaal als training. Bovendien was het weer goed.”

Aanvankelijk was het plan om in het weekend van 16 en 17 maart deel te nemen aan de Nations Cup baanwielrennen in Hongkong, maar Kopecky besloot te passen voor de lange reis. “Met deze conditie zou het jammer geweest zijn om er niets mee te doen. Ik had sowieso een lastige training gepland. Dan kon ik even goed een wedstrijd rijden, vond ik. Met het parcours dat we hier voorgeschoteld kregen, was het gewoon handig om er deze wedstrijd bij te nemen.”

Belangrijke periode

Voor de wereldkampioene breekt er nu een belangrijke periode aan, met meerdere topafspraken. “Het programma is inderdaad goed gevuld, Eerst staat er nog een mooie trainingsweek geprogrammeerd, alvorens volgende zondag in Gent-Wevelgem te starten. Daarna volgen de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik. Best pittig, maar ik denk dat we op schema liggen voor de wedstrijden die er nu zitten aan te komen.”