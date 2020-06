Koos Moerenhout wil WK-selectie voor de Tour de France rond hebben zaterdag 27 juni 2020 om 16:20

Koos Moerenhout wil de selectie voor het aankomende wereldkampioenschap in Zwitserland eind augustus al op papier hebben staan. De Tour de France zal dus, in tegenstelling tot eerdere jaren, geen rol van betekenis spelen in de keuze van de bondscoach.

“Ja, de ploeg zal voor de Tour de France al bekend zijn”, zo laat Moerenhout weten in gesprek met De Telegraaf. “Het gaat een uitdaging worden om er een team van te maken, maar ik ben nu wel blij dat ik wat meer over de planning kan gaan nadenken. Als het seizoen weer is begonnen, zal ik maar een korte periode hebben om renners te beoordelen.”

“Daarom zal ik wat meer leunen op prestaties uit het verleden, die geven wat meer garantie. Dat is een voor de hand liggende conclusie.” Een aantal namen zijn daarom al te voorspellen, maar prijsgeven wil de bondscoach ze nog niet. “Je weet wat de mannen kunnen, dus de basis is enigzins te voorspellen.”

Vrijdag werd bekend dat het wereldkampioenschap definitief doorgang kan hebben in het Zwitserse Martigny, van 20 tot en met 27 september. Het bergachtige parcours leent zich voor de klimmers.