Koos Moerenhout: "We moeten niks, maar mogen alles" zondag 27 september 2020

Koos Moerenhout kan als bondscoach van de Nederlandse selectie al tevreden terugkijken op het WK wielrennen in Imola, na twee wereldtitels van Anna van der Breggen en medailles voor Annemiek van Vleuten en Ellen van Dijk. De vraag is wat de herenprofs vandaag kunnen bewerkstelligen in de wegrit.

Tom Dumoulin, Pascal Eenkhoorn, Sam Oomen, Antwan Tolhoek, Martijn Tusveld, Dylan van Baarle, Nick van der Lijke en Pieter Weening komen vandaag in actie namens Nederland. Wat mogen we eigenlijk verwachten van de Nederlandse brigade? “We moeten niks, maar mogen alles”, zo vertelt Moerenhout in gesprek met de NOS.

“We zijn allereerst heel erg blij met de renners die we hier hebben. Ze hebben allemaal op hun eigen niveau laten zien in hele goede doen te zijn. Ze kunnen prima uit de voeten op dit parcours, maar we hebben niet direct de topfavoriet in huis”, beseft de keuzeheer. “Dat is ook Tom Dumoulin niet.”

“Maar we kunnen met een renner als Dumoulin wel in de finale raken en mooie dingen laten zien. Als je mee kunt doen en in een kopgroep zit, dan kan er iets moois ontstaan”, aldus Moerenhout.