Koos Moerenhout emotioneel na zilver Tom Dumoulin: “Hij verdiende het vertrouwen”

Bondscoach Koos Moerenhout heeft emotioneel gereageerd op de zilveren medaille van Tom Dumoulin op de Olympische Spelen. De moeizame aanloop van de Limburger maakte de keuzeheer van de KNWU van dichtbij mee. “Hij is uniek en hij verdiende het vertrouwen. Dan is het mooi dat het eruit komt”, vertelt Moerenhout bij de NOS.

“Het was heel spannend, in de auto ook”, reageert hij. “Hij doet het perfect en was technisch op geen fout te betrappen. Het ziet er snel uit, maar je hebt dan geen directe referentie. Als je ziet dat alle toppers op een zakdoek zitten, dan kan het alle kanten op. Dan zit je wel met dichtgeknepen billen of hij het vol kan houden. Dat deed hij fantastisch. Hij heeft ervoor moeten knokken en heeft laten zien dat hij het heel graag wilde.”

Na afloop, toen bekend was dat Dumoulin alleen Roglic voor zich hoefde te dulden, volgde een knuffel tussen Dumoulin en Moerenhout. “Hij zei niet zoveel en ik ook”, lacht de ‘bondskoos’. “Hij beseft als geen ander dat het om zijn leven gaat, om zijn carrière. Hij heeft diep gezeten en koos Tokio als trigger om die carrière een duw voorwaarts te geven. Dan hoop je op dit.”

‘Heel bijzondere zilveren plak’

“Als je zijn stage bekijkt, de Ronde van Zwitserland, het NK tijdrijden, zijn tweede stage en hoe hij hier rondreed met de Nederlandse ploeg… De sfeer was heel goed. Dat heeft hem zeker geholpen richting vandaag. Als dit gebeurt, dan is dat een bekroning van de trigger-Tokio. Het is fantastisch. Je strijdt altijd voor goud, maar dit is een heel bijzondere zilveren plak”, vertelt Moerenhout.

Zelf was de ploegleider van de Nederlandse ploeg ook emotioneel. “Je weet dat hij diep heeft gezeten en dat hij de juiste lijn te pakken heeft. Maar je kunt alleen maar met vertrouwen, en met de klasse die hij heeft, dit evenement ingaan. Hij is uniek en hij verdiende dat vertrouwen. Dan is het mooi dat het eruit komt. Het is toch mooier dan vierde of vijfde, een heel mooie en verdiende plak.”