Kool snelt naar zege in La Vuelta Femenina: “Ik raakte nog bijna ingesloten”

Ze werd nog bijna verrast in de laatste honderden meters, maar Charlotte Kool won uiteindelijk op het nippertje de tweede etappe van La Vuelta Femenina. De renster van Team DSM wist in een atypische sprint, veroorzaakt door een late uitval van Chloé Dygert, af te rekenen met Marianne Vos.

Heel even leek Chloé Dygert na een late uitval op weg naar de overwinning, maar de Amerikaanse van Canyon//SRAM werd in extremis nog voorbijgesneld door Marianne Vos en Charlotte Kool. Die laatste profiteerde in de laatste meters optimaal van de slipstream van Vos en kwam er in de laatste meters nog over, waardoor ze haar eerste zege in een ‘grote ronde’ wist te boeken.

En daar was ze na afloop vanzelfsprekend erg blij mee. “Ik ben ontzettend blij. Het is mijn eerste zege in een grote ronde, dus het is heel gaaf om meteen de eerste sprinterskans te pakken. We wisten dat de finale zeer hectisch zou worden en dat kwam wel uit. Ik werd nog bijna ingesloten, maar gelukkig vond ik nog het juiste wiel.”

Lees ook: Nederland boven in tweede rit La Vuelta Femenina: Kool verslaat Vos in sprint

Kool is niet van plan om nu op haar lauweren te rusten, want ook woensdag krijgen de sprinters weer een uitgelezen mogelijkheid om voor de overwinning te sprinten. “Woensdag is het nog vlakker, dus we gaan er weer voor”, klinkt het zelfverzekerd.