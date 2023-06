Kooij baalt na eerste rit ZLM Tour, Van Dijke snapt niet waar het misging

“Veel ploegen keken onze richting uit om het gat naar de kopgroep te dichten. Er was op een gegeven moment wel een samenwerking tussen een aantal teams, maar die kwam niet volledig tot uiting.”

Ploegmaat Tim van Dijke probeert te begrijpen hoe de vlucht vooruit is kunnen blijven. “Ik snap nog steeds niet waar het precies misging. Op veertig kilometer van de aankomst kregen we te horen dat het verschil met de kopgroep anderhalve minuut was. Enkele kilometers daarvoor was dat nog drie en een halve minuut. Dat zorgde voor verwarring, want zo snel kon die voorsprong niet slinken. Het is vervelend voor ons, maar het is mooi voor de vluchters. Etappes als deze maken het wielrennen spannend.”