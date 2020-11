Organisator Ruta del Sol hoopt op vlekkeloze editie in 2021

Het coronavirus waart wereldwijd nog altijd rond. Sommige wielerkoersen zijn al afgelast voor komend seizoen, maar bij de organisator van de Ruta del Sol is het glas halfvol. “Al is het moeilijk om in deze omstandigheden te werken”, zo laat Joaquín Cuevas weten aan persbureau EFE.

De Spaanse rittenkoers zal in 2021 worden verreden van 17 tot en met 21 februari, als de gezondheidssituatie het tenminste toelaat. “Laten we hopen dat het tegen die tijd nog beter gaat en we een vlekkeloze editie kunnen organiseren. We hopen meerdere toprenners aan de start te krijgen”, aldus Cuevas.

Met de Tour Down Under, Tour de Langkawi, Herald Sun Tour en Tour de Yorkshire zijn al meerdere wedstrijden afgelast voor komend wielerjaar, maar Cuevas benadrukt dat de Ruta del Sol kan rekenen op steun van de lokale overheid. De wedstrijd zal volgend jaar zijn 67e editie vieren.

Jakob Fuglsang

De voorlopig laatste editie werd begin dit jaar gewonnen door Jakob Fuglsang. De Deense klimmer van Astana versloeg na vijf etappes Jack Haig en Mikel Landa. Dylan Teuns was de beste Belg op de vijfde plaats, Nederlander Antwan Tolhoek finishte als twaalfde.