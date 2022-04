Koninginnenrit Ronde van Romandië: Caruso, Dennis en Vlasov blikken vooruit

De Ronde van Romandië sluit dit weekend af met twee zware etappes. Voordat de wedstrijd morgen definitief beslist gaat worden in de klimtijdrit, is er vandaag de koninginnenrit. De finish is bergop, in het skioord Zinal. Favorieten als Damiano Caruso, Rohan Dennis en Aleksandr Vlasov blikten voor de start vooruit op de etappe. Klassementsleider Dennis verwacht aanvallen van zijn tegenstanders: “Ze moeten wel.”

Damiano Caruso – Bahrain-Victorious

“Met mijzelf, Gino (Mäder, red.) en Dylan (Teuns, red.) hebben we een sterk team”, zegt Caruso, die onlangs de Ronde van Sicilië won en naar eigen zeggen veel moraal heeft. “We hebben niet één leider. Vandaag is het op het einde heel simpel. Het is een finish bergop, dus wie de beste benen heeft, krijgt de steun van de ploeg.”

Bahrain-Victorious mag dan een goede ploeg hebben, maar de concurrentie is ook sterk, weet ook Caruso. “Het is niet alleen Rohan Dennis, je hebt ook Geraint Thomas. En verder is er BORA-hansgrohe, dat heel sterk is. Zij hebben Vlasov en Higuita. Het is moeilijk om te voorspellen hoe het tijdens de rit gaat. We moeten het dus tijdens de wedstrijd bekijken.”

Rohan Dennis – Jumbo-Visma

Morgen staat de klimtijdrit pas op het programma, maar klassementsleider Dennis liet weten dat hij ook vandaag een rit tegen de klok moet rijden. “Het gaat vandaag een soort van tijdrit worden op de laatste paar klimmen”, aldus de Australiër, die een voorsprong van meer dan twintig seconden heeft op de eerste favorieten. “Ze moeten wel aanvallen. Dus ik denk dat ik gewoon zo hard mogelijk naar de finish moet rijden. Misschien gaat het er lelijk uitzien, maar het kan niet anders.”



“Het is mogelijk”, zegt Dennis over zijn kansen om de leiderstrui te behouden. “Maar we zijn nog steeds de underdog. Dit parcours is niet perfect voor ons. In een ideale wereld zou ik Primoz (Roglic, red.) zijn, maar er is altijd een kans. Misschien heb ik zo’n dag als in de Giro van 2020 en gaat het heel goed.”

Aleksandr Vlasov – BORA-hansgrohe

Vlasov staat momenteel negende in het klassement. “Vandaag is het de koninginnenrit, dus het is een goede gelegenheid om mijn positie in het klassement te verbeteren. Dat gaan we proberen. We moeten aanvallen, dus ik ga proberen aan te aanvallen”, zegt de Rus van BORA-hansgrohe. “Maar ik denk dat morgen belangrijker is dan vandaag. Morgen ben je alleen, je moet wel doorduwen.”

“Vandaag, met deze finale, is het mogelijk dat er een groep van ongeveer tien renners bijeen blijft. Maar als team gaan we agressief rijden vandaag.”