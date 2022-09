Koen Bouwman zegeviert in lastige etappe Ronde van Slowakije

Koen Bouwman heeft de derde etappe van de Ronde van Slowakije gewonnen. De renner van Jumbo-Visma won de sprint van een uitgedund peloton. In het algemeen klassement blijft Josey Cerny aan de leiding staan, maar Bouwman nadert tot op twee seconden.

De derde etappe van de Ronde van Slowakije was een zeer zware. Er stonden maar liefst zeven gecategoriseerde beklimmingen op het 214,8 kilometer lange parcours. Voordat de aanvallers zich gingen mengen, werd er gesprint voor bonificatieseconden. Mauri Vansevenant won die sprint en schoof op in het algemeen klassement, waardoor Quick-Step-Alpha Vinyl, met leider Josef Cerny, in een luxe-situatie kwam.

Grote vlucht met Hofstede

Lennard Hofstede (Jumbo – Visma), Edo Goldstein (Israel – Premier Tech), Adam Stachowiak, Norbert Banaszek (beiden HRE Mazowsze Serce Polski), Diego Pablo Sevilla (EOLO – Kometa), Michael Belleri, Ricardo Ciuccarelli (beiden Biesse-Carrera), Gleb Syritsa (Astana – Qazaqstan), Jefferson Cepeda (Caja Rural – Seguros RGA), Charles-Étienne Chrétien (Human Powered Health), Kristjan Hočevar (Adria Mobil) en Lukáš Kubiš (Dukla Banská Bystrica) zorgden voor ontsnapping van veertien renners.

De vlucht werd uiteindelijk vrij snel gegrepen, aangezien hun voorsprong nooit groot was. Op 45 kilometer van de streep werden de laatste renner ingerekend. Enkele kilometers later lagen er opnieuw een aantal bonificatieseconden, deze keer waren het onder meer Gijs Leemreize en Koen Bouwman die een aantal seconden wonnen.

Bouwman verrast

Na een aantal versnellingen, onder meer van leider Cerny, keerde de rust terug in het peloton. Met een uitgedunde groep begonnen ze aan de finale, waar de Dravce (3,2 km aan 3,8%) op papier de scherprechter was. Er gebeurde echter niet veel op die heuvel, waardoor er gesprint werd om de zege in Spisska Nova Ves.

Koen Bouwman bleek uiteindelijk te beschikken over de meest frisse benen. De Nederlander van Jumbo-Visma ging als eerste de laatste bocht in en kon vervolgens op sluwe wijze naar de overwinning rijden. Luca Colnaghi volgde in zijn spoor en werd tweede, Nederlander Roel van Sintmaartensdijk legde knap beslag op plaats drie. In het algemeen klassement volgt Bouwman op slechts twee seconden van leider Cerny. Zaterdag staat de laatste etappe van de Ronde van Slowakije op het menu.