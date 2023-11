zondag 19 november 2023 om 09:52

Kobe Goossens zet belangrijke stap in zijn revalidatie

Intermarché-Circus-Wanty heeft goed nieuws. De Belgische formatie heeft dit weekend via social media laten weten dat Kobe Goossens weer in training is. De 27-jarige renner werd twee maanden geleden geopereerd aan zijn knie, maar is inmiddels weer te vinden in de gym.

Goossens zet met andere woorden een belangrijke stap in zijn revalidatie. De Belgische puncheur ging twee maanden geleden dus onder het mes vanwege een knieblessure en begon vervolgens aan een revalidatietraject, maar kan zijn lichaam nu dus weer ‘optrainen’ met oefeningen in de gym. Ook zit hij inmiddels weer op de fiets.

Seizoen met twee gezichten

Voor Goossens was het afgelopen wielerseizoen er een van uitersten. De renner kende een geweldige seizoensstart, aangezien hij op het Spaanse eiland Mallorca zijn eerste twee profoverwinningen wist te boeken. Verder reed hij in 2023 naar top 10-noteringen in de Trofeo Calvia, Figueira Champions Classic, Giro di Sicilia en de Ronde van Romandië.

Zijn lichaam liet hem in 2023 echter ook geregeld in de steek. Goossens sukkelde na de Ronde van Romandië lange tijd met de naweeën van een coronabesmetting. Tot overmaat van ramp kwam hij – eenmaal opgeknapt – in het najaar ook nog ten val in de Vuelta a España, waardoor hij moest opgeven in de laatste grote ronde van het seizoen.

Geen grote achterstand

Goossens had het deze maand, in gesprek met WielerFlits, al even over zijn revalidatie. De renner zit sinds november weer op de fiets. “De wonde is zo goed als helemaal toegegroeid en ik kan weer twee uur pijnloos fietsen. Het plan is nu om een goede opbouw te doen naar volgend seizoen. Op dat vlak zitten we perfect op schema.”

“Natuurlijk is de conditie niet top, als je zo lang uit roulatie bent geweest, maar al bij al valt het nog goed mee. Ik zal geen grote achterstand hebben ten opzichte van mijn collega’s”, is Goossens optimistisch.