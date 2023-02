Kobe Goossens rijdt vier koersen in februari

Voorjaarssensatie Kobe Goossens heeft bekendgemaakt welke koersen hij in februari zal rijden. De renner van Intermarché-Circus-Wanty staat dit weekend aan de start van de Portugese Figueira Champions Classic.

Daarna start de 26-jarige Belg in de Ronde van de Algarve. Een weekend later start hij in de Faun-Ardêche Classic en de Drôme Classic.

Eerder was al bekend dat Goossens ook Parijs-Nice, de Ronde van het Baskenland en de Ronde van Romandië zal rijden.

Goossens is zijn seizoen meer dan uitstekend begonnen, met twee solozeges in de Challenge Mallorca.