KNWU verscherpt richtlijnen voor reizen naar het buitenland

De KNWU heeft de richtlijnen voor wielrenners aangepast naar aanleiding van de verlengde lockdown in Nederland. Door de huidige coronamaatregelen verstrekt de wielerunie voorlopig geen toestemmingsbrieven voor deelname aan wedstrijden of trainingen in het buitenland, met uitzondering van profwielrenners of nationale selecties.

Wielrenners die in strijd met deze richtlijnen toch aan wedstrijden of trainingen deelnemen in het buitenland, kunnen een straf verwachten van de KNWU. De Rijksoverheid heeft namelijk dringend geadviseerd om gezien de coronasituatie niet naar het buitenland te reizen, behalve als het strikt noodzakelijk is.

Woensdag werd door de KNWU al besloten om een streep te zetten door het NK veldrijden van deze winter. Het evenement was tot nader order uitgesteld, in afwachting van de nieuwe coronamaatregelen.

KNWU: Gevolgen coronacrisis voor de wielersport (13 januari 2021) Tijdens de persconferentie van 12 januari is duidelijk geworden dat de lockdown wordt verlengd tot en met 9 februari. De huidige maatregelen blijven dus van kracht. Dit heeft ook gevolgen voor trainingen en wedstrijden. Volwassenen sporten individueel of met zijn tweeën en alleen buiten op anderhalve meter afstand.

Jongeren onder de 18 jaar mogen sporten in teamverband en hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden tijdens het sporten. Houd de trainingen en activiteiten wel uitsluitend met eigen jeugdleden zodat er minder reisbewegingen zijn. Let op: een groep jongeren onder de 18 jaar kan dus begeleid worden door maximaal twee volwassenen. Hierbij houden de begeleiders 1,5 meter afstand tot elkaar en de trainingsgroep. Gebruik altijd het gezonde verstand en ga na of een groepstraining noodzakelijk is. Buitenland toestemming

Op basis van de geldende overheidsmaatregelen en de afgekondigde lockdown als gevolg van de huidige coronapandemie worden door de KNWU géén toestemmingsbrieven voor deelname aan trainingen en wedstrijden in het buitenland verstrekt. Dit besluit geldt tot nader order en voor alle disciplines binnen de wielersport. Alleen voor de onderstaande groepen geldt deze beperking niet. Leden met een NOC*NSF A-status en/of

Sporters die deel uitmaken van een door de KNWU-bondscoach opgeroepen selectie en/of

Elite/belofte renners met een arbeidsovereenkomst, welk contract voldoet aan de wettelijke bepalingen inzake de arbeidsovereenkomst en dat is aangegaan met een UCI-team. Los van deze ontheffing willen wij ieder team en iedere individuele sporter wijzen op het dringend advies van overheidswege om enkel te reizen naar het buitenland indien dit strikt noodzakelijk is. Een dergelijke afweging kan de KNWU voor geen enkelen individuele sporter maken en derhalve verwijzen wij nogmaals naar de website van de Rijksoverheid. Tegen renners die in strijd met bovenstaande beperkende maatregelen deelnemen aan trainingen en wedstrijden in het buitenland kunnen sancties als bedoeld in Titel 12 van de Reglementen van de KNWU worden uitgesproken c.q. worden opgelegd. Amateursport stilgelegd

In de amateursport vinden er geen wedstrijden meer plaats. Wedstrijden voor volwassenen vanaf 18 jaar zijn dus verboden. Voor jongeren onder de 18 jaar geldt dat er alleen clubwedstrijdjes mogen plaatsvinden met leden van de eigen vereniging.