KNWU scherper dan UCI-regels: geen Russische en Belarussische renners in Nederlandse koersen

Russische en Wit-Russische renners en rensters zijn voorlopig niet welkom bij wedstrijden en wielerevenementen die in Nederland georganiseerd worden. De KNWU heeft de aanbevelingen van het NOC*NSF overgenomen en besloten coureurs uit de eerdergenoemde landen te weren, vanwege de inval in Oekraïne. Dat laat de wielerbond weten op haar website.

Met deze stap gaat de KNWU verder dan de UCI. De UCI kondigde gisteren ook een serie maatregelen aan – zo trekken ze de licenties van Russische en Belarussische ploegen (waaronder Gazprom-RusVelo) in -, maar individuele renners worden door de internationale wielerbond niet uitgesloten van koersen.

De KNWU doet dat wel, waardoor renners als Aleksandr Vlasov niet meer in actie kunnen komen in Nederlandse wedstrijden. Daarnaast worden er nog enkele andere maatregelen genomen. De nationale bond zal “niet deelnemen aan evenementen of wedstrijden in Rusland en Belarus” en kondigt ook aan dat de nationale selectie geen wedstrijden zal rijden tegen Russische en Belarussische wielrenners.

“Ondertussen zijn onze gedachten allereerst bij iedereen in Oekraïne die door deze oorlog getroffen wordt. Wij hopen dat er een spoedig einde aan deze verschrikkelijke situatie komt”, besluit de KNWU, die zegt de Russische inval in Oekraïne te veroordelen.