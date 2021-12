KNWU organiseert extra kwalificatiemogelijkheid voor WK e-racing 2022

Aanvullend op de continental qualifier organiseert de KNWU op vrijdag 17 december op Zwift een extra kwalificatiemogelijkheid voor het WK e-racing op 26 februari 2022. Bij zowel de vrouwen als de mannen heeft Nederland van de UCI vier startplekken toegewezen gekregen voor het kampioenschap.

De eerste twee renners in de uitslag van deze kwalificatiewedstrijd plaatsen zich voor het WK. De overige twee startplekken worden door de selectiecommissie van de KNWU ingevuld. De definitieve selectie wordt op maandag 20 december bekendgemaakt. De inschrijving voor het WK sluit namelijk een dag later op dinsdag 21 december.

De kwalificatiewedstrijd zal worden verreden op hetzelfde parcours als het WK, namelijk het Zwift’s New York Knickerbocker parcours. Dit is een omloop van 55 kilometer. Verder zullen ook de overige omstandigheden gelijk zijn als straks op het WK.

Vanuit de KNWU is Adriaan Helmantel aangesteld als de bondscoach in e-racing. In deze taak wordt hij ondersteund door assistent-bondscoach Jasper Ockeloen. Inschrijven voor de aankomende kwalificatiewedstrijd kan tot en met woensdag 15 december op de website van de KNWU.