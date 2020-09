KNWU maakt selecties bekend voor EK en WK mountainbike zondag 27 september 2020 om 12:40

Bondscoach Gerben de Knegt heeft de selecties bekend gemaakt voor het WK en EK mountainbike. Het WK in Leogang (Oostenrijk) wordt van 5 tot en met 11 oktober verreden. Het EK staat aansluitend voor 15 tot en met 18 oktober op de kalender in Monte Tamaro-Moneceneri in Zwitserland.

Bij de elitevrouwen verdedigen Anne Terpstra, Anne Tauber en Sophie von Berswordt straks de Nederlandse eer. De herenselectie bestaat slechts uit één mountainbiker: Milan Vader. Terpstra en Vader wisten zaterdag nog naar de nationale titels te rijden. Mathieu van der Poel richt zich op de voorjaarsklassiekers en is niet van de partij.

“Er zijn tot op heden nog geen wereldbekers verreden, maar met name Milan Vader en Anne Terpstra hebben dit seizoen al een aantal sterke internationale resultaten weten te boeken”, zo vertelt bondscoach Gerben de Knegt. “Ik verwacht dan ook dat zij tot het einde om de medailles mee kunnen doen.”

“In de jongerencategorieën ben ik benieuwd hoe onze sporters zich verhouden tot de internationale concurrentie. Zo heeft Puck Pieterse een flinke stap gezet.” Er staan overigens nog twee Wereldbekers in het Tsjechische Nove Mesto na Morave (29 september-1 oktober en 2-4 oktober) op het programma voor het WK en EK.

Elite vrouwen

Anne Terpstra

Anne Tauber

Sophie von Berswordt

Elite mannen

Milan Vader

Beloften-mannen

Mick van Dijke

Sam de Nijs

Ian Schumacher

Junioren mannen

Tom Schellekens

Frits Biesterbos

Chris van Dijk

Junior-vrouwen

Puck Pieterse

Fem van Empel