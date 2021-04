Kniepijn dwingt Víctor de la Parte tot opgave in Ronde van het Baskenland

Víctor de la Parte zal de Ronde van het Baskenland dit jaar niet uitrijden. De Spanjaard van Total Direct Energie kwam ten val in de tweede etappe naar Sestao en heeft sindsdien last van kniepijn, zo meldt zijn werkgever op Twitter.

De la Parte probeerde de voorbije dagen de pijn te verbijten, maar heeft na vier etappes besloten om alsnog uit de wedstrijd te stappen. De 34-jarige renner was al uitgeschakeld voor een goed klassement. De la Parte stond 55e op net geen twintig minuten van leider Brandon McNulty.

De la Parte is bezig aan zijn eerste seizoen voor Total Direct Energie. De klimmer, die eerder uitkwam voor onder meer Movistar en CCC, heeft dit jaar al twintig koersdagen in de benen. In Tirreno-Adriatico deed hij het zeker niet onaardig met een achttiende plaats in het eindklassement.