Giulio Ciccone is in de zesde etappe van de Ronde van Catalonië afgestapt. Kniepijn zorgde ervoor dat de Italiaan van Trek-Segafredo niet meer verder kon.

Ciccone stond op de zestiende plaats in het algemeen klassement. Zijn beste prestatie afgelopen week was een tiende plaats bovenop Vallter 2000.

Zijn ploeg laat op social media weten dat de opgave van Ciccone uit voorzorg is. Of de Italiaan er in de Tour of the Alps over bijna drie weken weer bij is, is nog niet bekend.