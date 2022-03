Kneuzingen in rug bij Oliver Naesen na val in Dwars door Vlaanderen

Oliver Naesen is niet ongeschonden uit de strijd gekomen in Dwars door Vlaanderen. De Belgische kopman van AG2R Citroën kwam ruim vijftig kilometer voor de finish ten val en gaf uiteindelijk op. Bij die crash liep hij onder meer enkele kneuzingen op in zijn rug.

Het Franse WorldTeam geeft in een kort statement een medische update over Naesen, die op een hectisch moment een achterwiel aantikte in het peloton en toen hard viel. “Oliver is gevallen en hij heeft last van schaafwonden op zijn linkerschouder en linkerknie. Ook heeft hij kneuzingen in de rug die aanvullend onderzoek vereisen”, aldus AG2R Citroën.

De 31-jarige Naesen zal dus nog nader onderzocht worden aan de rug. Of dat gevolgen voor hem gaat hebben richting de Ronde van Vlaanderen van komende zondag.

Très grosse chute d'Oliver Naesen en tête de peloton, qui touche une roue et emmène notamment Dries De Bondt. A noter que Tadej Pogacar a été repris par le peloton il y a quelques instants. #DVV22 pic.twitter.com/sXUXBeDtC4 — Le Gruppetto (@LeGruppetto) March 30, 2022