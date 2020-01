Kluge en Reinhardt veroveren leiding in Zesdaagse Rotterdam maandag 6 januari 2020 om 23:39

Roger Kluge en Theo Reinhardt beginnen als leiders aan de slotavond van de Wooning Zesdaagse van Rotterdam. Op de vijfde dag verzamelden de Duitsers veel punten en stootten daarmee door naar de koppositie.

Kluge en Reinhardt deden op de vijfde dag uitstekende zaken door hun puntentotaal met ruim honderd punten op te vijzelen naar 314, mede dankzij overwinningen achter de derny en in de Supersprint. Ook waren de Duitsers opnieuw bij de les op de momenten dat de Gouden Buzzer klonk; de afgelopen dagen veroverden ze alleen al met de gouden tussensprints vijftig bonuspunten.

De Ketele en Ghys zijn de eerste achtervolgers in de stand. Net als Kluge en Reinhardt staan zij weliswaar in de nulronde, maar de wereldkampioenen hebben een straatlengte voorsprong in puntenaantal. De Belgen moeten dus aanvallen om aanspraak te blijven maken op eindwinst. Stroetinga en Havik staan op de drempel van de nulronde want ze hebben nog slechts zes punten nodig om de kaap van 300 punten te slechten.

Tot aan de finale koppelkoers geldt namelijk dat elke keer dat de teams honderd punten verzamelen, verdienen zij een ronde bonus. En op die manier hebben ook de koppels Keisse-Terpstra en Van Schip met De Pauw de nulronde en de eindzege in het vizier.

Keisse, Terpstra en De Pauw kennen de smaak van winst in Rotterdam en weten dus wat ze te doen staat op de laatste dag. Of kan Sebastián Mora, vier jaar geleden winnaar in Ahoy, met Max Beyer de koers op zijn kop zetten?

38e Wooning Zesdaagse

Tussenstand na dag 5

1. / Kluge-Reinhardt – 314 punten

2. / De Ketele-Ghys – 200 punten

3. / Stroetinga-Havik – 294 punten en 1 ronde

4. / Keisse-Terpstra – 262 punten en 1 ronde

5. / Van Schip-De Pauw – 186 punten en 1 ronde

6. / Beyer-Mora – 122 punten en 1 ronde

7. / De Buyst-Van der Sande – 246 punten en 3 ronden

8. / Hester-Wulff Frederiksen – 156 punten en 3 ronden

9. / Sinkeldam-Zijlaard – 98 punten en 4 ronden

10. / Staniszewski-Pszczolarski – 80 punten en 4 ronden

11. / Asselman-Van Empel – 142 punten en 5 ronden

12. / De Vylder-Hesters – 138 punten en 5 ronden

13. / English-Potts – 16 punten en 17 ronden