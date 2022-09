Klinkt dit weekend het Wilhelmus in Wollongong? Voorspel jouw WK-winnaar en win!

Zondag wordt het WK Wielrennen in het Australische Wollongong afgesloten met de wegwedstrijd voor de mannen en vrouwen. Na een aantal daverende verrassingen in de eerste week, kan het in de laatste twee wedstrijden alle kanten op. Denk jij te kunnen voorspellen wie dit jaar de wereldtitels gaan veroveren? Zet nu in bij TOTO!

Bij de dames vinden we de topfavoriete in het Nederlandse kamp. Op het huidige parcours lijkt Marianne Vos de voornaamste kanshebster voor een vierde wereldtitel, nadat ze er vorig jaar in Leuven al zo dichtbij was. Indien zij dit jaar wel wereldkampioene wordt, dan levert dat 4,65 keer de inzet op.

Vos kan gokken op haar sprint, terwijl Annemiek van Vleuten (mits zij na haar val in de Mixed Relay deelneemt) en Demi Vollering de aanval kunnen zoeken. Op die manier kunnen ze de sterke Italiaanse ploeg van titelverdediger Elisa Balsamo, Marta Bastianelli en vooral Elisa Longo Borghini ontmantelen. Ook is het altijd oppassen voor Emma Norsgaard, thuisrijder Grace Brown, Cecilie Uttrup Ludwig en vooral de Belgische Lotte Kopecky. Wanneer die laatste met de regenboogtrui naar huis gaat, dan kan je dat zomaar 8,85 keer de inzet opleveren.

Bij de mannen zijn er zondag vele ogen gericht op een drietal kanshebbers. Mathieu van der Poel is de kopman bij Nederland. Hij koos voor zijn eigen traject naar het WK toe en lijkt op die manier zijn absolute topvorm gevonden te hebben. Hij won de laatste drie eendagskoersen die hij reed en woensdag maakte hij – ondanks dat hij nog geen 48 uur in Australië was – een prima indruk. Levert hem dat ook goud op? Indien hij daarin slaagt, dan wordt iedere euro bijna vijf keer uitgekeerd.

Van der Poel neemt het in Wollongong op tegen zijn eeuwige aartsrivaal, Wout van Aert. De Belg is misschien wel de beste renner van het seizoen en heeft supertalent Remco Evenepoel ook nog naast zich als bliksemafleider. Dat maakt hem een geduchte tegenstander. Maar waar twee vechten om een been, gaat de derde er vaak mee heen. Het is daarom oppassen voor de andere topfavoriet Tadej Pogačar, maar vlak ook thuisrijder Michael Matthews, het Britse groeibriljant Ethan Hayter en de Afrikaanse hoop Biniam Girmay niet uit. Indien Girmay net als in Gent-Wevelgem hier weet te verrassen, dan levert dat maar liefst 21 keer de inzet op. Een gokje waard!

