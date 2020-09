‘Klimtalent Kevin Rivera kiest voor nieuw avontuur bij Bardiani-CSF-Faizanè’ woensdag 23 september 2020 om 09:40

Kevin Rivera koerst al sinds 2017 voor Androni Giocattoli-Sidermec, maar volgens Tuttobiciweb zal de 22-jarige klimmer volgend jaar uitkomen voor Bardiani-CSF-Faizanè. De formatie van de familie Reveberi heeft ook nog een jonge Colombiaan binnengehaald.

De uit Costa Rica afkomstige Rivera heeft al enkele mooie dingen laten zien in het tenue van Androni Giocattoli-Sidermec. Zo won hij in 2017 de Tour of China II en vorig jaar was hij de beste in de Sibiu Cycling Tour. Rivera wist zich ook al op een hoger niveau te onderscheiden, met een negende plek in Milaan-Turijn.

De jonge klimmer begon veelbelovend aan het wielerseizoen 2020 met twee ritzeges in de Vuelta al Tachira en winst in de koninginnenrit van de Tour de Langkawi met finish op Genting Highlands. Rivera moest de voorbije periode echter meerdere wedstrijden laten schieten, aangezien hij door de coronacrisis vastzat in zijn thuisland Costa Rica.

Jonathan Cañaveral

Bardiani-CSF-Faizanè heeft normaliter alleen maar Italiaanse renners in dienst, maar gaat voor 2021 de buitenlandse toer op. De formatie heeft zich namelijk ook weten te versterken met de 23-jarige Jonathan Cañaveral. De Colombiaan komt van het mountainbiken en rijdt dit seizoen voor het continentale Giotti Victoria.

Cañaveral eindigde begin deze maand nog achtste in de meerdaagse wielerwedstrijd Turul Romaniei. Verder werd hij dertiende in de Memorial Marco Pantani en 23e in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Eerder wist La Gazzetta dello Sport al te melden dat Bardiani-CSF-Faizanè bezig is met de terugkeer van Enrico Battaglin.