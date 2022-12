Klimmers kunnen zich uitleven in Challenge Mallorca 2023

De Challenge Mallorca lijkt ook volgend jaar weer iets voor de klimmers. De organisatie heeft inmiddels het parcours bekendgemaakt en houdt vast aan zijn beproefde recept.

De koersen in de Challenge Mallorca zijn in 2023 stuk voor stuk lastig. De hoogtemeters worden er niet geschuwd, al zullen de renners nooit ver boven de 1.000 meter boven zeeniveau gaan. Het is enkel tijdens de Trofeo Pollença-Port d’Andratx dat bergop wordt gefinisht, maar ook in de andere eendagskoersen is het klimmen geblazen. De slotmanche, de Trofeo Palma, is traditioneel wel iets voor de rappe mannen in het peloton.

De Challenge Mallorca is een serie van eendagswedstrijden die wordt verreden op het Spaanse eiland Mallorca. Er wordt dus geen eindklassement opgemaakt. De wedstrijd wordt elk jaar eind januari verreden. Volgend jaar gebeurt dat van 25 tot en met 29 januari met achtereenvolgens de Trofeo Calvia, Trofeo Port d’Alcudia, Trofeo Serra de Tramuntana, Trofeo Port d’Andratx-Port d’Pollença en de Trofeo Palma. Al deze wedstrijden zijn van UCI 1.1-niveau.

Live op TV

Goed nieuws voor de wielervolgers: de vijf wedstrijden van de Challenge Mallorca zijn volgend jaar live te zien. De organisatie van de Spaanse reeks eendagswedstrijden heeft een samenwerking met onder meer Eurosport aangekondigd. De toerismebureaus van Mallorca en de Balearen hebben de live-registratie van de Challenge Mallorca mogelijk gemaakt. Ook op de Spaanse tv-zender Teledeporte zullen de beelden van de wedstrijden uitgezonden worden.