Klimaatactivisten kondigen wegblokkades Santos Festival of Cycling aan

Van 21 tot 29 januari staat het Santos Festival of Cycling op het programma. Deze rittenkoers voor Australische renners, die als alternatief dient voor de wegens coronamaatregelen afgelaste Santos Tour Down Under, zal hoogstwaarschijnlijk echter ook met verstoringen te maken krijgen, meldt CyclingWeekly. Extinction Rebellion, een organisatie die zich verzet tegen klimaatverandering, heeft aangekondigd dat ze de routes van de wedstrijd zal blokkeren. Dit heeft alles te maken met hoofdsponsor Santos.

Santos, sinds 2010 de hoofdsponsor van de Tour Down Under, is namelijk de tweede grootste olie- en gasproducent van Australië. Dat valt in slechte aarde bij de activisten van Extinction Rebellion. “Rebellen van XRSA (de Zuid-Australische tak van de organisatie, red.) kondigen hierbij aan dat ze wegblokkades op zullen werpen op het Santos Festival of Cycling te stoppen en zodoende het maatschappelijke recht van de festivalsponsor”, tweet de organisatie.

Sinds Santos sponsor van de Tour Down Under is, is er vaker protest tegen dit partnerschap geweest. Dat heeft er ook mee te maken dat de region Adelaide, waar de Tour Down Under plaatsvindt, regelmatig te maken heeft met bosbranden en extreme hitte, die volgens berekeningen uit 2020 flink toe zullen nemen als gevolg van klimaatverandering. Ondertussen zijn er vanuit de wedstrijdorganisatie geen concrete doelen gesteld om hun eigen uitstoot flink te verminderen.

Anna Slynn, een lid van Extinction Rebellion, zegt de frustraties van mensen over de geplande actie te begrijpen. “Maar we kunnen Santos niet onze toestemming blijven geven. We zijn van plan om de wedstrijd op een veilige manier te stoppen. We geven onze bedoeling ook nu al aan, zodat de wedstrijdleiding voorbereid zijn op wat gaat gebeuren”, vervolgt ze.

“Een bedrijf dat een van de meest vervuilende olie- en gasprojecten in de wereld, zijn belastingverplichtingen niet nakomt en voortdurend de wensen van oorspronkelijke eigenaren negeert, verdient niet de steun van de gemeenschap”, sluit Slynn af. De organisatie van het Santos Festival of Cycling heeft nog geen officiële reactie gegeven op de plannen van de activisten.