Klassementsleider Skjelmose: “Trots dat onze ploeg de toon zette”

Klassementsleider Mattias Skjelmose zette zijn manschappen vanaf kilometer nul op kop in de serene zevende etappe van de Ronde van Zwitserland. Pas in de laatste 25 kilometer werd er gekoerst, voordien was het Trek-Segafredo dat het tempo oplegde. Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

“Ik ben trots dat onze ploeg de toon heeft gezet over hoe de wedstrijd moest verlopen. De andere renners hebben dit de hele rit gerespecteerd. Ik ben heel trots dat we zoiets hebben kunnen doen”, vertelt de Deen aan Eurosport. “Al was het wel een speciale dag, de eerste keer terug koersen na de tragedie.”

Skjelmose kan zich morgen tot eindwinnaar kronen van de Ronde van Zwitserland. “Normaal moet ik het wel kunnen afwerken. Ik weet het niet goed, het zal van de benen afhangen. Ik voelde me goed in de proloog en werkte veel met de tijdritfiets. Bovendien ligt ook het parcours mij: het doet me denken aan het rondje in Luxemburg, waar ik vorig jaar won.”