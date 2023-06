Klasse apart: Attila Valter veruit de sterkste op Hongaars tijdritkampioenschap

Attila Valter is de nieuwe tijdritkampioen van Hongarije. De 25-jarige renner van Jumbo-Visma legde het 38 kilometer lange parcours (veel) sneller af dan Daniel Szalay en Erik Fetter, die op de plaatsen twee en drie eindigden.

Het tijdritkampioenschap van Hongarije vond plaats in en nabij Debrecen, waar een parcours van 38 kilometer was uitgetekend. Valter had 44 minuten en 49 seconden nodig om de route af te leggen. Hij was de enige renner die een gemiddelde snelheid van boven de vijftig kilometer per uur noteerde. Daniel Szalay gaf een minuut en 44 seconden toe, Erik Fetter (EOLO-Kometa) verloor twee minuten en 21 seconden.

Voor Valter is het tweede keer in zijn carrière dat hij Hongaars kampioen tijdrijden is geworden. Zijn eerste titel veroverde hij in 2019. Vorig jaar ging hij niet van start op het tijdritkampioenschap, maar kroonde hij zich enkele dagen later wel tot Hongaars kampioen op de weg.