Kirsten Wild verzekerd van deelname aan Track Champions League

De UCI heeft bekendgemaakt welke tien duurrenners alvast verzekerd zijn van deelname aan de nieuwe Track Champions League, die in november en december wordt gehouden. Onder hen is ook de Nederlandse Kirsten Wild, die acht wereldtitels achter haar naam heeft staan op de baan. Binnenkort worden nog twee renners aangekondigd die zeker zijn van een startbewijs. De andere renners kwalificeren zich voor het evenement via het WK in Roubaix.

Naast Wild is ook de deelname aangekondigd van olympisch kampioene ploegachtervolging Katie Archibald, drievoudig wereldkampioene Annette Edmondson, vice-olympisch kampioene omnium Yumi Kajihara en veelvoudig Noors kampioene Anita Yvonne Stenberg. Huidig wereldkampioen puntenkoers Corbin Strong, drievoudig olympisch kampioen Ed Clancy, zesvoudig Europees kampioen Sebastián Mora, tweevoudig wereldkampioen ploegachtervolging Kelland O’Brien en Yacine Chalel, koploper in de UCI Elimination Ranking, zijn de mannen die al zeker zijn.

Naast deze tien renners worden binnenkort nog twee geplaatste renners bekendgemaakt. Deze selectie wordt bepaald aan de hand van een aantal criteria, waaronder de resultaten tijdens de Olympische Spelen van Tokio en andere grote evenementen, zoals de Nations Cup in Cali en het EK baanwielrennen in Grenchen. Ook wordt gekeken naar het palmares en de status in de sport. De twaalf geplaatste duurrenners en de twaalf geplaatste sprinters voegen zich bij de 48 andere renners, die zich moeten kwalificeren via het WK baanwielrennen in Roubaix.

Vorige week werd al bekendgemaakt welke twaalf sprinters zeker zijn van deelname aan de Track Champions League, de innovatieve nieuwe wedstrijdserie die de baanwielersport naar een hoger niveau moet tillen met korte wedstrijden die voor een miljoenenpubliek te zien moet zijn. Daarbij zijn ook Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland, de olympische kampioen en vice-kampioen sprint van de Spelen van Tokio. Ook olympisch kampioene Keirin Shanne Braspennincx is al verzekerd van een startbewijs voor de Champions League.

Lavreysen was blij dat hij zich alvast had gekwalificeerd voor de UCI Track Champions League, liet hij onlangs weten in een perscommuniqué van de organisatie. “Ik denk dat het format ons in staat zal stellen om bestaande fans aan ons te binden en hopelijk ook om nieuwe mensen kennis te laten maken met de sport. Het wordt mijn grootste focus direct na het wereldkampioenschap en ik kijk er echt naar uit om eraan te beginnen”, aldus Lavreysen, die op het WK in Roubaix eerst gaat proberen zijn wereldtitels van vorig jaar te verdedigen.

