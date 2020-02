Kirsten Wild en Amy Pieters prolongeren wereldtitel Madison zaterdag 29 februari 2020 om 17:57

Bij de WK baanwielrennen in Berlijn hebben Amy Pieters en Kirsten Wild de Nederlandse selectie goud bezorgd op de Madison. Zij verzamelden tijdens de koppelkoers over dertig kilometer veruit de meeste punten en volgend daarmee zichzelf op als wereldkampioen. Frankrijk veroverde in een spannend gevecht het zilver voor Italië, Jolien D’Hoore en Lotte Kopecky grepen net naast de medailles.

Het Nederlandse koppel liet er direct bij de eerste tussensprint geen gras over groeien. Daarna pakten Wild en Pieters in bijna alle andere sprints punten. Enkel bij de vijfde van twaalf sprints werden er geen punten gesprokkeld. Deze regelmaat zorgde ervoor dat de titelverdedigers al voor de eindsprint zegezeker waren.

De wedstrijd werd ontsierd door diverse zware valpartijen plaats. Net voor de derde sprint kwam een Poolse ten val nadat ze in aanraking kwam met Amy Pieters. Een renster uit China viel vervolgens over haar heen. Na een korte neutralisatie kon de wedstrijd weer worden hervat. Ook de Duitse, Amerikaanse en Australische selectie zou de strijd niet ongeschonden doorkomen.

België ging vanaf de vierde tussensprint punten verzamelen. De tandem D’Hoore-Kopecky stond bij het ingaan van de laatste tien rondes op drie punten van zilver. Om een plak te winnen moest het duo Italië en Frankrijk verslaan in de eindsprint. Kopecky zat bij het ingaan van de laatste ronde in het juiste wiel, maar omdat ze van haar lijn moest om een clash met Denemarken te vermijden was bij haar de snelheid eruit. Op de finishlijn versloeg Frankrijk Italië nipt, waardoor Clara Copponi en Marie Le Net zich verzekerden van zilver ten faveure van Elisa Balsamo en Letizia Paternoster.

Madison 30 km – vrouwen

Amy Pieters-Kirsten Wild

Clara Copponi-Marie Le Net

Elisa Balsamo-Letizia Paternoster