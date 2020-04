Kijk nu naar het ZLM Tour Wielercafé vrijdag 24 april 2020 om 19:55

De ZLM Tour kan vanwege de gevolgen van het coronavirus dit jaar niet door gaan. Maar de organisatie zit niet stil. In plaats van een wedstrijd organiseren ze vanavond een online wielercafé.

In het ZLM Tour Wielercafé zijn vanavond Sam Oomen en Laurens ten Dam te gast in de studio. Antwan Tolhoek, Jos van Emden en Bram Tankink zijn er op afstand bij. Presentatie is in handen van Jonne Seriese (Podcast De Rode Lantaarn).

Door mee te spelen in de uitdagende quiz maken kijkers kans op mooie prijzen, waaronder een groene trui van Marcel Kittel.

Kijk voor meer informatie en de livestream op ZLM Tour Wielercafé