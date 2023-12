donderdag 7 december 2023 om 19:02

Kijk hier de film over het eerste jaar van Tour de Tietema-Unibet

De film over het eerste jaar van Tour de Tietema-Unibet ging afgelopen maandag in première in het AFAS Circustheater in Scheveningen. Nu staat de film ook op het YouTube-kanaal van Tour de Tietema. Je kunt de film hieronder streamen.

In de film zullen onder meer de drie oprichters van Tour de Tietema (Bas Tietema, Josse Wester en Devin van der Wiel) gevolgd worden. “Als ik al die beelden van het afgelopen jaar bekijk, ben ik vooral heel erg trots op wat we met z’n allen in een korte tijd hebben neergezet”, gaf Wester eerder al aan. “In 2026 hopen we met TDT-Unibet in de Tour de France te starten. Deze film legt onze eerste stappen op weg naar die mijlpaal vast.”