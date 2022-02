Kent Main wint bergetappe Tour du Rwanda

Kent Main heeft de derde etappe van de Tour du Rwanda op zijn naam geschreven. Nadat de vroege vluchters in de diepe finale waren ingerekend, toonde de Zuid-Afrikaan van ProTouch zich de sterkste op de slotklim naar Gicumbi. Anatoliy Budyak (Terengganu Polygon) werd tweede, Alan Boileau (B&B Hotels-KTM) eindigde als derde. Een ploeggenoot van Boileau, Axel Laurance, is de nieuwe leider.

Met Jhonatan Restrepo in de leiderstrui vertrok een peloton van tachtig renners vanochtend onder regenachtige omstandigheden voor een rit van 124,3 kilometer lange rit. Terwijl begonnen werd in hoofdstad Kigali, op 1378 meter hoogte, lag de finish op 2259 meter boven zeeniveau, in Gicumbi. Er moest dus stevig geklommen worden. Na een korte, niet zo lastige heuvel in de openingsfase volgden eerst de Kanyinya (3,5 km aan 7,0%) en Umurenge (5,2 km aan 4,1%), die gisteren ook al beklommen werden. Daarna kregen de renners nog de Tetero (6,5 km aan 6,9%) en de slotklim naar Gicumbi (5,5 km aan 3,8%) voor de kiezen.

De kopgroep van de dag reed evenwel niet weg op een beklimming, maar in een afdaling. Na de eerste, korte puist scheidden tien renners zich af van het peloton: Johannes Adamietz (Saris Rouvy Sauerland), Scott McGill (Wildlife Generation), Samuel Mugisha (ProTouch), Samuel Niyonkuru (Rwanda), Sandy Dujardin (TotalEnergies), Omar Goldstein (Israel-Premier Tech), Jesús Ezquerra (Burgos-BH), Pierre Rolland (B&B Hotels-KTM), Andreas Stokbro (Coop) en de Belg Andreas Goeman (Tarteletto-Isorex). Bestgeklasseerde renner was Dujardin, die op anderhalve minuut van Restrepo stond.

Dujardin virtuele leider

Het was dan ook Dujardin die op een gegeven moment de virtuele leider was. De vroege vluchters hadden namelijk een voorsprong van meer dan drie minuten verworven. Aan de voet van de Tetero, de zwaarste beklimming van de dag, was die voorgift echter alweer gehalveerd. Dat gebeurde door Drone-Hopper-Androni Giocattoli, de ploeg van leider Restrepo. Maar de Colombiaan had het zelf op de klim van hoogste categorie ook moeilijk, waardoor Bike-Aid het commando overnam.

Eenmaal bij de dik vijf kilometer lange slotklim aangekomen, waren er nog zes renners vooraan: Rolland, Goldstein, Samuel Niyonkuru, Dujardin, Stokbro en McGill. Zij hadden een voorsprong van een halve minuut, wat te weinig bleek om het onderling uit gaan maken om de overwinning. Een uitgedunde groep keerde terug. Met nog drie kilometer te gaan reed Kent Main (ProTouch) weg uit dit selecte gezelschap. In de slotkilometer kwamen de achtervolgers nog dichtbij, maar de Zuid-Afrikaan hield zijn inspanning uiteindelijk vol tot aan de streep. Axel Laurance nam de leiderstrui over van Restrepo.