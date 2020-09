Kelderman vierde in Tirreno-Adriatico: “Motivatie richting de Giro” maandag 14 september 2020 om 18:27

Wilco Kelderman wist zich op de slotdag van Tirreno-Adriatico te verzekeren van de vierde plek in het algemeen klassement. De kopman van Team Sunweb reed een sterke tijdrit en passeerde concurrenten Fausto Masnada en Aleksandr Vlasov. “Ik heb heel blij dat ik die sprong nog heb kunnen maken in het klassement”, reageert Kelderman.

“Ik denk dat het een prima tijdrit was, en een goede week over het algemeen”, blikt de Nederlander terug. “We zijn ook in staat geweest om de eindzege te pakken in het ploegenklassement. Dat laat zien dat we met een sterke ploeg reden, wat een goede motivatie is richting de Giro. Ik kijk uit naar het maken van de volgende stap in de voorbereiding.”

Ploegleider Luke Roberts van Team Sunweb had gehoopt op een goede daguitslag van Kelderman (vijftiende in de tijdrit) en Michael Matthews (tiende). “Maar ze hadden niet de beste benen om een topresultaat uit het vuur te slepen”, zegt Roberts. “Uiteindelijk wist Wilco wel de vierde plaats te behalen. De ploeg heeft een solide niveau laten zien en dat geeft een vertrouwensboost voor de Giro.”