Kelderman op weg naar Giro-eindwinst: “Ik sta er goed voor, maar het moet nog allemaal gebeuren”

Wilco Kelderman heeft zondag in de bergrit naar Piancavallo een geweldige zaak gedaan op weg naar zijn allereerste eindzege ooit in een grote ronde. “De laatste week is nog super lastig”, blijft hij voorzichtig. Maar van valse bescheidenheid is ook geen sprake. “Het moet nog allemaal gebeuren, maar ik sta er goed voor. Het is trouwens zeer apart hoe goed ik in deze Giro omringd ben. Dat heb ik nooit eerder meegemaakt.”

Het was in een WhatsApp-gesprek dat Wilco Kelderman deze middag met de – hoofdzakelijk Nederlandse – pers praatte. Dat hij naar deze rustdag had uitgekeken, vertelde hij. “In de Giro zijn het altijd lange dagen. Dan is het altijd lekker om eens een dagje niets te hebben.” Gisteravond werd hij, zoals de rest van het peloton, nog getest op Covid-19.

“Ach, zo spannend is dat nu ook weer niet”, relativeert de Gelderlander het wachten op het resultaat. “De voorbije week zijn we zo goed als elke dag getest. Ik heb er wel vertrouwen in dat we het einde van deze Giro halen. Ik denk het allemaal redelijk onder controle is.” Ook over de weersvoorspellingen in de bergen maakt de kopman van Team Sunweb zich geen zorgen. “Met dat Extreme Weather Protocol dat gehanteerd wordt, gaan ze geen risico’s nemen. Als het ergens op een col te slecht wordt, halen ze die er wel uit.”

Sterk team

Al hoopt Kelderman uiteraard dat dat niet gebeurt. “Maar ik wil me daar ook geen zorgen over maken. Je hebt daar toch geen grip op.” Dan rest hem alleen João Almeida nog als obstakel op weg naar zijn eerste eindwinst in een grote ronde ooit. Gisteren herleidde hij zijn achterstand op de Portugese revelatie tot 15 seconden. Of ziet Kelderman zelf nog andere concurrenten?

“Eerst en vooral, João Almeida rijd je er ook zomaar niet af, hoor. En ik hou nog wel rekening met Nibali en Majka. Het wordt nog een lastige laatste week. Het moet nog allemaal gebeuren, maar het klopt dat ik er goed voor sta. Het grootste voordeel is dat ik een ontzettend sterk team om me heen heb. We kunnen controleren en ook dingen rechtzetten, moest dat nodig zijn. Ik heb er wel vertrouwen in.”

En wat die ploegmaats betreft, blijkt Kelderman in deze Ronde van Italië echt onder de indruk. “Ik ben oprecht verbaasd, ja. Ik weet wel dat we een sterk team hebben, maar dat we zo dominant zijn? Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Zeer apart. Onze voorbereiding was heel goed en iedereen is in topconditie aan de Giro begonnen. Dat laten we nu zien.”

Favorieten uitgevallen

Dat hij nu snel het roze wil pakken, geeft hij mee. “Morgen nog niet. Daarvoor is de etappe niet zwaar genoeg. Maar vanaf woensdag kan het. Dat ik nu topfavoriet ben? Ik durf er eigenlijk niet aan te denken. Kijk, als je ver vooruit denkt, dan maak je jezelf alleen maar nerveus. Ik bekijk het liever van dag tot dag.”

Kelderman vertelde een poos geleden nog dat hij er niet meer aan dacht om ooit nog een grote ronde te winnen. “Dat klopt. Ik heb ook al zoveel meegemaakt. Natuurlijk train je om het beste uit je lichaam te halen. Maar in de koers spelen zoveel factoren mee, dat je in een grote ronde niet gauw denkt dat je die ook echt kunt winnen. Het overkomt je. Er zijn ook een aantal favorieten uitgevallen. Dat speelt natuurlijk ook in mijn voordeel.”