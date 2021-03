Kelderman na nieuwe test in Catalonië: “Ik voelde me vandaag beter”

Wilco Kelderman was opnieuw op de afspraak in de Ronde van Catalonië. De renner van BORA-hansgrohe kwam in de koninginnenrit naar Port Ainé als achtste over de streep en staat nog altijd vijfde in het klassement. “Ik voelde me beter dan tijdens de etappe van woensdag”, is zijn conclusie op zijn 30ste verjaardag.

Kelderman was ook vandaag in staat om de betere klimmers te volgen op de bijna negentien kilometer lange slotklim. “Ik ben blij met de benen en het gevoel op de fiets. Ik ga gewoon op deze voet verder”, aldus de Nederlander, die nog drie etappes de kans heeft om op te schuiven in het klassement.

De 30-jarige renner heeft in het algemeen klassement een achterstand van 1:03 op leider Adam Yates. Alejandro Valverde, de voorlopige nummer vier in de stand, volgt in dezelfde tijd als Kelderman. Die laatste mag zelfs nog dromen van een podiumplek, aangezien het verschil met Geraint Thomas (+14 seconden) en Richie Porte (+18 seconden) niet al te groot is.

Lennard Kämna: “Je moet soms risico’s nemen”

BORA-hansgrohe, de ploeg van Kelderman, probeerde vandaag de etappe te winnen met Lennard Kämna. De jonge Duitser schoof mee in de vroege ontsnapping, bleek onderweg de sterkste vluchter en begon met een voorsprong van twee minuten aan de slotklim. Het bleek echter niet voldoende voor Kämna, die op veertien kilometer van de top werd ingerekend.

“Ik voelde me vandaag goed en wilde mijn kans pakken”, liet Kämna naderhand via zijn ploeg weten. “Ik slaagde erin om mee te sluipen in de vroege vlucht en ik besloot op een gegeven moment zelf aan te vallen, aangezien de samenwerking niet zo goed was. Je moet het soms eens proberen. Als je iets moois wil bereiken, moet je risico’s nemen.”