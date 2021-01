Kelderman herstelt sneller dan verwacht: “Dit had veel slechter kunnen aflopen”

Wilco Kelderman beseft dat de gevolgen van zijn trainingsongeval, nu twee weken geleden, veel erger hadden kunnen zijn. De nummer drie van de Giro d’Italia liep weliswaar een wervelbreuk en een hersenschudding op, maar herstelt sneller dan verwacht.

Kelderman kan het ongeluk nog exact voor de geest halen, vertelt hij aan Cyclingnews. “Het was echt shit. We hadden net vijf uur achter de rug en wilden doorgaan tot de zes, dus met een kleine groep reden we een doorgaande weg op. Toen dook ineens een grote Mercedes terreinwagen op. Die stopte niet en reed recht onze groep in. Ik zag hem aankomen, maar ik kon niet eens remmen. Het was angstig en het ging allemaal zo snel. Plotseling lag ik op de grond. Het was een enorme puinhoop.”

De bestuurster kwam van opzij bij een kruispunt en remde niet, schetste de Nederlandse renner van BORA-hansgrohe de situatie. “Ze wilde de weg oversteken, maar dat was niet mogelijk. Ze reed recht op ons in. Ik denk niet dat ze is opgepakt, maar ze was wel erg overstuur. Het was haar schuld, maar ik weet niet wat nu de volgende stappen zijn. De politie kwam en nam de volgende dag verklaringen op. Ik weet niet wat er in de komende weken gaat gebeuren, maar het was erg angstig allemaal.”

‘Ah fuck, niet weer’

Kelderman kon na het ongeval zelf terug naar het ploeghotel rijden, maar het duurde niet lang eer hij besefte dat hij onderzocht moest worden. “Uit het onderzoek in het ziekenhuis bleek dat ik een hersenschudding had en bij een CT-scan kwam een nekbreuk aan het licht. Dat had ik twee jaar geleden ook en ik dacht meteen ‘ah fuck, niet weer zes weken met een nekbrace’. Dat was erg frustrerend, maar met mijn nek gaat het nu stukken beter. Als je het ongeluk zag, dan had het veel slechter kunnen aflopen. Ik ben blij dat niemand echt grote blessures heeft opgelopen.”

Zijn herstel gaat sneller dan verwacht en intussen zit hij alweer op de fietstrainer om zijn conditie op peil te houden. Buiten trainen kan nog niet. “In de eerste week moest ik een nekbrace dragen vanwege het gebroken bot in mijn nek. Maandag had ik een MRI-scan en konden ze zien dat de breuk stabiel was en al aan het herstellen was, dus toen kon mijn brace af. Ik moet voorzichtig zijn, maar ik kan wel binnen trainen en ook zit ik veel op Zwift. Hopelijk kan ik binnen een paar weken weer naar buiten om te trainen.”

Tour de France

Kelderman verwacht dat hij binnen vier tot zes weken de competitie kan hervatten. We hebben het nog niet over mijn programma gehad, maar dat gaat in de komende weken gebeuren. “Ik ga zeker naar de Tour de France. Dat was al gepland. De eerste wedstrijd op mijn programma is de Ronde van het Baskenland en daarna volgen de klassiekers en de Ardennen. Dan neem ik een pauze, ga ik op hoogtestage en rijd ik de Dauphiné voor de Tour. Dat is het plan voor de eerste paar maanden. We moeten afwachten wat er met de Olympische Spelen gebeuren.”

In de Tour wil hij voor een klassement gaan. “Ik denk dat er een mooie kans ligt. Ik denk dat ik er klaar voor ben. Lennard Kämna gaat ook voor het klassement en voor etappezeges. Ik ben nog nooit in echt goede vorm aan de Tour begonnen en het is lastig te zeggen wat er gaat gebeuren en hoe de anderen erheen gaan, of zelfs wie de Tour gaat rijden. Het doel is zo goed mogelijk te zijn, maar ik kan alleen maar naar mezelf kijken, het beste uit mijn trainingen halen en werken met de ploeg zodat ik er klaar voor ben. Ik ga voor de top vijf of de top tien, wat er mogelijk is.”