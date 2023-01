Kasper Asgreen over Patrick Lefevere: “Heb niet het gevoel dat hij me bekritiseert”

Kasper Asgreen staat donderdag aan de start van de de Trofeo Port D’Alcudia. De Deen rijdt daarmee zijn eerste wedstrijd sinds juli vorig jaar, toen hij de Tour de France verliet met knieklachten. “Ik zal nog wel wat werk moeten verrichten voordat ik in topvorm ben”, vertelde Asgreen voorafgaande aan zijn rentree in gesprek met feltet.dk. In datzelfde interview reageerde hij ook op eerdere uitspraken van Patrick Lefevere, zijn ploegbaas bij Soudal Quick-Step.

“Als je zo’n lange tijd niet hebt kunnen trainen, moet je natuurlijk langer opbouwen”, zei de winnaar van de Ronde van Vlaanderen 2021 over zijn huidige vorm. Vervolgens sprak hij derwachting uit dat hij er in de klassiekers wel weer zal staan. “Je kunt altijd ziek worden of iets anders tegenkomen, daar heb je geen controle over. Maar als alles gaat zoals het moet, haal ik het waarschijnlijk wel. Sinds oktober, toen ik weer begon met trainen, heb ik geen tegenslagen gehad.”

Uitspraken Lefevere

Vorig seizoen verliep teleurstellend voor Asgreen. Nadat hij in het voorjaar geen grote successen boekte, kwam hij in de Ronde van Zwitserland hard ten val. Het zorgde voor knieproblemen, maar de Deen wilde koste wat het kost de Tour de France rijden. Deze begon immers in Kopenhagen. De start halen lukte, maar in de tiende rit stapte hij niet meer op. Patrick Lefevere vertelde onlangs dat hij Asgreen zelf uit de wedstrijd had gehaald. “Dat ene been was naar de knoppen, de spiermassa was weg”, aldus de West-Vlaming.

Na die opgave kwam de geblesseerde Asgreen niet meer in actie voor het toenmalige Quick-Step-Alpha Vinyl. “Maar op het einde van de maand moeten de centjes er liggen”, zei Lefevere daarover. “Je hebt als ploeg het recht om na drie maanden het loon te halveren en om na zes maanden naar nul te gaan. Ik heb dat nog nooit gedaan, maar soms zou je het toch eens overwegen…”

Reactie Asgreen

In gesprek met feltet.dk reageerde Asgreen op deze woorden. “Ik weet het niet, ik heb niet het gevoel dat hij me bekritiseert”, aldus de 27-jarige klassiekerspecialist, die begrijpt dat Lefevere teleurgesteld was. “Dat was ik zelf ook. En als ik een wielerteam had en een van mijn toprenners zou de rest van het nieuwe seizoen niet kunnen koersen, zou ik ook teleurgesteld zijn. Dat is heel logisch. Maar ik denk niet dat hij teleurgesteld is in mij. Volgens mij heeft hij dat ook heel netjes gezegd. Hij is teleurgesteld in de omstandigheden.”

Asgreen vindt dat Lefevere zijn renners altijd rechtvaardig behandelt. “Dat heeft hij ook altijd met mij gedaan. Hij en de rest van het team hebben me altijd gesteund, dus hij heeft ook nooit gezegd dat hij me wil korten op mijn salaris. Ik heb er zelf ook alles aan gedaan om zo snel mogelijk terug te keren. Het is niet zo dat ik alleen maar thuis op de bank heb gelegen en niks heb gedaan.”