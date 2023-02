Kasper Asgreen moet passen voor openingsweekend door ziekte

Kasper Asgreen zal dit weekend niet aan de start staan van de eerste twee voorjaarsklassiekers in Vlaanderen. De renner van Soudal Quick-Step is ziek en moet de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne laten varen. Asgreen wordt vervangen door de jonge Belg Stan Van Tricht.

De 28-jarige Asgreen reed dit seizoen al een aantal wedstrijden. Hij begon het seizoen in Challenge Mallorca, waarna hij naar Portugal trok. Daar reed Asgreen een eendagswedstrijd en de Volta ao Algarve. Zijn beste uitslag was een zeventiende in de afsluitende tijdrit. Daarnaast schreef hij het bergklassement op zijn naam.

Drie jaar geleden won Asgreen nog Kuurne-Brussel-Kuurne, een van de twee wedstrijden die hij dus zal missen dit weekend. De Deen profiteerde toen van het naar elkaar kijken in de kopgroep en sloop weg. Een jaar later was hij de beste in de E3 Classic en de Ronde van Vlaanderen. Het is nog niet duidelijk wanneer Asgreen terug in actie zal komen.

Lees meer: Deelnemers Omloop Het Nieuwsblad 2023