woensdag 10 januari 2024 om 13:29

Kasper Asgreen begint in Vlaams openingsweekend aan zijn wielerseizoen

Soudal Quick-Step rekent dit jaar in het Vlaamse openingsweekend weer op Kasper Asgreen. De 28-jarige Deen stond vorig jaar wegens ziekte niet aan het vertrek van de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne, maar zal er dit keer – zonder ongelukken – wel weer bij zijn.

Asgreen begon vorig jaar in de Volta ao Algarve aan zijn seizoen. Hij wilde via deze Portugese rittenkoers toerwerken naar het Vlaamse openingsweekend, maar werd in aanloop naar de Omloop Het Nieuwsblad ziek en moest dan ook zijn programma omgooien.

De Deense klassiekerspecialist krijgt dit jaar – pech of ziekte daargelaten – de kans om sportieve revanche te nemen in de openingsklassiekers. Asgreen was in het verleden al succesvol in het Belgische openingsweekend. In 2020 won hij namelijk Kuurne-Brussel-Kuurne, wat toch wel zijn doorbraak betekende op het hoogste niveau.

Strade Bianche

Het is nog even wachten op zijn volledige voorjaarsprogramma, maar Soudal Quick-Step heeft wel al laten weten dat Asgreen dit jaar ook weer mikt op Strade Bianche. Twee jaar geleden, in de editie van 2022, werd hij nog derde in de Italiaanse klassieker. De verwachting is dat Asgreen daarna zal toewerken naar de Ronde van Vlaanderen – die hij al eens wist te winnen – en Parijs-Roubaix.