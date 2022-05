Kapotte Mathieu van der Poel na negende Giro-rit: “De rustdag is welkom”

Mathieu van der Poel probeerde in de negende etappe van de Giro d’Italia 2022 nog eventjes om mee te glippen in de vroege vlucht, maar uiteindelijk kwam hij in de grupetto over de meet op Blockhaus. In het flashinterview liet hij weten best kapot te zijn. “Die laatste klim vond ik heel lastig”, zei de Nederlander van Alpecin-Fenix.

“Ik wilde kijken of ik met een mooie groep kon wegkomen”, vertelt hij over zijn aanvalspogingen in de beginfase van deze bergrit. “Ik hoopte daarna te kunnen recupereren voor de slotklim, maar we kwamen niet weg. Eenmaal toen die klim begon, heb ik snel voor mijn eigen tempo gekozen en kwam ik boven in een mooie groep. Ik ben nu ook best wel kapot, het was echt een lastige etappe. De rustdag is welgekomen.”