‘Kan Mathieu van der Poel een klassement in een grote ronde aan?’

De Giro d’Italia zit er bijna op en dus maken Maxim en Youri alvast een eerste balans op. Wie verwachten zij op het podium aankomende zondag, en nog belangrijker: in welke volgorde?

Daags voor de afsluitende drie etappes in Italië gaat de WielerFlits Podcast over de favorieten in het klassement. De heren nemen de grote verrassingen door van deze ronde en bespreken wie de beste papieren heeft in de strijd om het roze.

De hamvraag van deze aflevering is echter: kan Mathieu van der Poel ooit voor een goed klassement in een grote ronde gaan – en zo ja, hoe dan? Beluister de podcast hieronder en laat in de reacties weten hoe jullie de mogelijke klassementskansen van MVDP inschatten!

