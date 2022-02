Kämna terug van weggeweest: “Deze zege betekent veel voor mij”

Lennard Kämna mag zich na een moeilijke periode weer wielrenner noemen. Wat heet, de Duitser won vandaag de afsluitende etappe van de Ruta del Sol. De 25-jarige renner van BORA-hansgrohe bleek op de slotklim in Chiclana de Segura de sterkste uit de vroege vlucht. “Deze zege betekent erg veel voor mij”, was zijn reactie na afloop.

Kämna staat al jaren te boek als een grote belofte binnen het wielrennen, maar kende in 2021 een seizoen om snel te vergeten. Door fysieke problemen kwam de Duitser lange tijd niet in actie, maar hij heeft nu geen last meer van de pechduivel. In de Saudi Tour en de Clásica Jaén Paraiso Interior (vierde) waren er al bemoedigende signalen en vandaag kwam alles samen in de slotrit van de Ruta del Sol.

De coureur van BORA-hansgrohe wist op de zeven kilometer lange slotklim zijn vluchtkompanen uit het wiel te rijden en soleerde vervolgens naar de zege. “Het was echt een ontzettend zware koers. Het was vanaf het begin, bij kilometerpaal nul, volle bak koers. We zaten altijd met meerdere renners van de ploeg van voren en zo konden we onze kaarten goed uitspelen. De finale liep echt perfect”, vertelde de ritwinnaar in het flashinterview.

“Ik kijk nu al uit naar de komende koersen”

Kämna hoopt dat zijn ritzege in de Ruta del Sol het begin is van een mooie periode. “Dit is een zeer belangrijke zege, zeker na mijn lange pauze van vorig jaar. Ik ben zo blij dat ik op een dergelijke manier kan terugkeren in het peloton. Ik kijk nu al uit naar de komende koersen. We willen zoveel mogelijk wedstrijden winnen, maar ook aanvallend koersen. Dat hebben we deze ronde al laten zien. We zijn goed bezig.”