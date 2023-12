Niels Bastiaens • maandag 4 december 2023 om 14:21

Kamiel Bonneu een jaar langer bij Flanders-Baloise

Kamiel Bonneu koerst ook in 2024 voor Flanders-Baloise. De 24-jarige klimmer heeft zijn contract bij de formatie van Walter Planckaert met één jaar verlengd, zo bevestigt hij aan WielerFlits.

Bonneu zette zijn eerste stappen in het profpeloton in 2022. De Limburger voelde toen al zijn klimmersbenen kriebelen, maar had op dat moment weinig ervaring. “Bij de jeugd heb ik nooit in het buitenland gereden, wat misschien nefast was voor mijn ontwikkeling. Pas in mijn laatste jaar kreeg ik de kans om meer rittenkoersen te rijden en toen voelde ik: hoe meer bergop, hoe beter. In die periode heb ik ook de klik gemaakt om serieus te beginnen trainen zoals het moet”, vertelde hij ons destijds.

Bonneu pakte in zijn eerste profjaar uit met straffe ritzeges in de Sazka Tour en de Tour of Britain. 2023 moest zijn jaar van de bevestiging worden. Slecht was het allesbehalve, maar de uitschieters ontbraken. Bonneu was wel weer op niveau in de Tour of Britain, Czech Tour en Arctic Race of Norway, en ook in de Volta Limburg Classic was een top 10-notering een feit.