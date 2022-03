Kaden Groves sprint naar winst in waaierspektakel Catalonië

Kaden Groves heeft de tweede etappe van de Volta a Catalunya gewonnen. In Perpignan was de Australiër van BikeExchange-Jayco het snelst in de sprint van de eerste waaier, die was ontstaan in de laatste vijftien kilometer. Phil Bauhaus kwam net tekort en eindigde tweede. Hugo Hofstetter werd derde. Jonas Hvideberg nam dankzij de bonificaties onderweg de leiderstrui over.

Zonder Sonny Colbrelli, die na de openingsetappe werd getroffen door een hartstilstand, en zijn ploegmaat Jack Haig (niet fit) begon het peloton rond het middaguur aan de tweede dag van de Volta a Catalunya. Gestart werd in L’Escala, van daaruit ging het parcours noordwaarts naar de Pyreneeën op de grens met Frankrijk. Daar moesten achtereenvolgens de Coll de sa Perafita, de Coll del Frare en de Coll dels Belitres van derde categorie worden opgereden. Eenmaal op Frans grondgebied werd het langzaam maar zeker vlakker en lag de finish in Perpignan.

Drie renners rijden weg, BikeExchange-Jayco controleert

De strijd om de vlucht van de dag barstte vrijwel meteen los, maar het tempo lag hoog. Joan Bou (Euskaltel) en Adrià Moreno (Burgos-BH) waren de eerste renners die wat ruimte kregen en Jonas Hvideberg (DSM), de nummer drie van de eerste etappe en drager van de bergtrui, kon zijn wagonnetje ook nog aanhaken. De maximale voorsprong van de drie koplopers bedroeg na 55 kilometer ruim vijf minuten, terwijl BikeExchange-Jayco, de ploeg van klassementsleider Michael Matthews controleerde op kop van het peloton.

Rond halfkoers ging Bahrain-Victorious meehelpen, waardoor het verschil begon terug te lopen. Op de Coll de sa Perafita hadden de vluchters echter nog altijd een mooie voorsprong en kwam Hvideberg als eerste boven. Bou kwam als eerste voorbij aan de tussensprint in El Port de la Selva, waar Hvideberg twee seconden bonificatie pakte. Omdat de Noor vervolgens in Llançà de volle buit pakte, had hij zijn achterstand op Matthews in het algemeen klassement omgebogen in een voorsprong en kon hij aan het eind van de dag weleens de leiderstrui pakken.

Het peloton werd op de klim van de Coll del Frare, opgeschrikt door een valpartij, waarbij onder anderen Andrea Bagioli was betrokken. De puncher van Quick-Step Alpha Vinyl en alle anderen konden hun weg echter vervolgen. Vervolgens kwam Bou als eerste boven op deze tweede klim van de dag. De drie koplopers hadden op de top nog altijd bijna twee minuten voorsprong. Ook op de Coll dels Belitres werd gevallen. Iván Sosa ging tegen de grond toen hij het achterwiel van een voorganger raakte. Ook de Colombiaanse klimmer kon verder.

Skjelmose Jensen duikelt over muurtje

Bou kwam ook op de Belitres als eerste over de top, maar omdat ook Hvideberg steeds punten pakte, bleef de Noor aan de leiding van het bergklassement. Ook in de afdaling bleef het peloton niet ongeschonden. Mattias Skjelmose Jensen miste een bocht, duikelde over een muurtje heen en viel een paar meter naar beneden. De Deen van Trek-Segafredo kon echter op eigen kracht weer naar boven klimmen. Ook zijn ploegmaat Antwan Tolhoek, Marc Soler en Roger Adrià waren betrokken bij de val.

Richie Porte was er toen al niet meer bij. De Australiër verloor op de Belitres de aansluiting en gaf en gaf even later op. Met nog 35 kilometer te rijden, was de voorsprong van de drie koplopers tot onder de minuut geslonken en binnen tien kilometer werden ze ingelopen door het peloton. Daar lag het tempo zeer hoog, terwijl Jumbo-Visma samen met INEOS Grenadiers controleerde. In de laatste twintig kilometer begon de wind op te steken boven het parcours en nam de nervositeit in de koers toe.

Door de hoge snelheid werden snel de eerste scheuren in het peloton zichtbaar. In een bocht met verschillende vluchtheuvels, op vijftien kilometer van de streep, ging Simon Yates tegen de vlakte, waardoor de Britse klassementskopman van BikeExchange-Jayco een hels karwei te wachten stond om terug van voren te komen in de op hol geslagen koers. Met hulp van bijna zijn voltallige ploeg probeerde hij terug te keren. Alleen leider Matthews en de snelle Kaden Groves bleven op hun plaats.

Eerste waaier probeert de rest niet te laten terugkomen

Van voren werd de koers op de kant gezet, waardoor nog eens een handvol renners eraf waaiden. Er was de eerste waaier veel aan gelegen om de twee grote waaiers daarachter, waarbij Yates in de derde groep was terechtgekomen, niet meer te laten terugkeren. Met name Movistar, Jumbo-Visma en Arkéa Samsic verrichtten veel werk. Jumbo-Visma had weliswaar sprinter David Dekker verloren, maar probeerde vooral de klassementskopmannen veilig te houden. In Perpignan kwam het aan op een sprint, waarin Kaden Groves over het beste eindschot beschikte.

Hvideberg kwam in het peloton over de finish en nam dankzij de vijf seconden bonificatie die hij onderweg opraapte, inderdaad de koppositie in het algemeen klassement over.