Kaden Groves nog een jaar in dienst van Team BikeExchange

Kaden Groves zal ook in 2022 uitkomen voor Team BikeExchange. De 22-jarige Australische sprinter heeft zijn krabbel gezet onder een nieuwe verbintenis van één jaar. “Er was bij ons geen twijfel om Kaden voor nog een jaar vast te leggen”, geeft teammanager Brent Copeland aan in een perscommuniqué.

Groves heeft, mede door blessureleed, een lastig seizoen achter de rug. De rappe Australiër won in 2021 wel de proloog van de Ronde van Slowakije, maar kwam uiteindelijk tot slechts 38 koersdagen. “We twijfelden er echter niet aan om met één jaar te verlengen”, aldus Copeland. “Kaden heeft het hele jaar laten zien dat hij kan meedoen in de sprints. Het was dit seizoen nét niet, maar hij is nog jong en we weten zeker dat er nog veel ruimte is om te verbeteren.”

Team BikeExchange heeft nog altijd het geloof dat Groves kan uitgroeien tot een van de beste sprinters van het peloton. De rappe Aussie stapte enkele jaren geleden met mooie adelbrieven over naar de profs. Wat opviel in de beloftencategorie was zijn veelzijdigheid. Groves won niet alleen maar (massa)sprints, maar reed bijvoorbeeld ook top-10 in de U23-versie van Luik-Bastenaken-Luik. De vergelijking met zijn veelzijdige landgenoot Michael Matthews was nooit ver weg.

Sinds zijn entree bij de profs won Groves al etappes in de Herald Sun Tour en de proloog van de Ronde van Slowakije, maar de rappe man wil meer. “Ik ben gemotiveerd om volgend jaar de lijn door te trekken van eind 2021, toen ik een overwinning wist te boeken en ook dicht bij een aantal zeges was. Dit jaar was om verschillende redenen bijzonder zwaar, maar dat wil ik nu ook achter mij laten.”