Kaden Groves: “Ik had deze etappe met rood omcirkeld” vrijdag 7 februari 2020 om 11:22

Het is de week van de jongeren in de Herald Sun Tour. Na de eerdere zeges van Alberto Dainese en Jai Hindley won vandaag Kaden Groves in de Australische rittenkoers. De 21-jarige renner van Mitchelton-Scott bleek de snelste sprinter in de straten van Wangaratta. “Ik had deze etappe met rood omcirkeld”, zo vertelde Groves na afloop.

De derde etappe eindigde na het inrekenen van de vroege vluchters in een massasprint. In de slotkilometer leverde EF Pro Cycling uitstekend werk en zette Moreno Hofland perfect af voor de laatste haakse bocht. Het mocht niet baten voor de Nederlander, want de zege ging naar Groves, die zijn eerste zege boekte in deze Herald Sun Tour.

De beloftevolle Australiër werd eerder dit jaar al vierde in de Race Torquay en tweede in de openingsetappe van de Herald Sun Tour, maar vandaag was het dus raak in Wangaratta. “Ik kwam de laatste bocht uit in zesde positie, maar ik wist op vierhonderd meter van de streep dat ik kans maakte op de overwinning”, aldus Groves.

“We moesten de hele dag controleren”

“Het was een behoorlijk lastige etappe, maar ik klim deze week zeker niet slecht. Ik had deze etappe dan ook aangekruist. Ik was wel blij met het hoge tempo op de eerste beklimming, aangezien ik wist te overleven in de eerste groep. We moesten vervolgens de hele dag controleren, Team Sunweb hield ons constant in de gaten.”

“Bovendien kregen we geen hulp van de mannen van EF Pro Cycling, gezien het feit dat James Whelan in de kopgroep zat. In de finale kon ik nog rekenen op Simon Yates en Cameron Meyer. Het laat de sterkte van onze ploeg zien: we vinden het leuk om voor elkaar te rijden. Daarom heeft het team ook zoveel succes, denk ik.”